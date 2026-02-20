غادة عبد الرازق: لا أستطيع الهروب من الفن.. وأرفض حصرى في دور «الست القوية»

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق بصراحة عن رحلتها الفنية، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل جزء أصيل من تكوينها، قائلة إن فكرة الابتعاد راودتها أكثر من مرة، لكنها لم تستطع تنفيذها لأن «الفن يجري في دمها».



الاعتزال عن الدراما والفن

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنها فكرت بالفعل في الاعتزال في فترات متفرقة، وأنها ابتعدت لفترة قصيرة لم تتجاوز عامًا واحدًا، إلى جانب العام الحالي، لكنها سرعان ما تعود لشغفها، لأن صوتها الداخلي لا يسمح لها بالتخلي عن الفن.



النقد الذي تعرضت له

وأشارت إلى أنها كانت تحلم منذ صغرها بالشهرة والغناء، وأن بداياتها لم تحظَ دائمًا بالتقدير الذي كانت تتمناه، معتبرة أن النقد الذي تعرضت له في مراحل مبكرة لم يكن منصفًا، لكنه شكّل جزءًا من تجربتها.



حالة فنية استثنائية

وعن المقارنات التي أُثيرت بينها وبين النجمة الكبيرة نادية الجندي، شددت على أن الأخيرة حالة فنية استثنائية تربعت على عرش السينما لعقود طويلة، مؤكدة أن مجرد الحديث عن منافستها أمر غير واقعي.

وأضافت أن تقديمها لمسلسل «الباطنية» جاء بدافع التقدير والمحبة لتجربة فنية كبيرة سبقتها.

كما أعربت عن رغبتها في كسر الصورة النمطية المرتبطة بها، موضحة أنها كلما حاولت الابتعاد عن أدوار «المرأة القوية» التي اشتهرت بها، تواجه اعتراضًا من البعض.

تقديم شخصيات أكثر بساطة

وأكدت أنها تطمح إلى تقديم شخصيات أكثر بساطة وقربًا من الناس، مثل المرأة الطيبة أو المقهورة، لإبراز جوانب إنسانية مختلفة تعكس واقع النساء وتنوع تجاربهن.

التنوع في الأدوار



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التنوع في الأدوار ليس تمردًا على نجاحها السابق، بل بحث مستمر عن تحدٍ جديد ورسالة أعمق، لأن الفن بالنسبة لها رحلة لا تتوقف عند قالب واحد أو صورة ثابتة.