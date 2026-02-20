قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
قائد سابق بالحرس الثوري: إغراق حاملة طائرات وأسر جنود أمريكيين سيناريو مطروح
مفتي الجمهورية يوضح طريقة تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية: ننتظر الاعلان الرسمي لتبادل السفراء بين القاهرة وطهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

غادة عبد الرازق: رحيل أبي في طفولتي كسر قلبي.. والأحزان المتتالية صنعت شخصيتي

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
محمد البدوي

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن أكثر الفترات ألمًا في حياتها، مؤكدة أن فقدان والدها وهي في الثانية عشرة من عمرها كان الصدمة الأقسى التي غيرت مسار حياتها بالكامل، وجعلتها تنظر إلى الدنيا بعين مختلفة منذ طفولتها.

تتابع الصدمات 

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» على شاشة قناة القاهرة والناس، أن حزنها لم يتوقف عند رحيل والدها، بل تتابعت الصدمات برحيل شقيقها وهي في الخامسة عشرة من عمرها، ثم وفاة والدتها عندما بلغت الثانية والعشرين.

تقارب الأحداث المؤلمة 

وأشارت إلى أن تقارب هذه الأحداث المؤلمة جعل تلك المرحلة من أصعب ما مرت به، مؤكدة أن فقدان أكثر من سند في سنوات قليلة ترك أثرًا نفسيًا عميقًا بداخلها، وغير الكثير من ملامح شخصيتها وطريقتها في التعامل مع الحياة.

الاستمرار ومواجهة التقلبات

وأضافت أن هذه التجارب القاسية صنعت وعيها مبكرًا، وعلمتها أن الحياة لا تسير دائمًا كما نتمنى، لكنها في الوقت نفسه منحتها قوة داخلية ساعدتها على الاستمرار ومواجهة التقلبات.

 وشددت على أن الأحزان المتلاحقة، رغم قسوتها، كانت جزءًا أساسيًا من تكوينها الإنساني والفني، وتركت بصمة واضحة في مشاعرها واختياراتها.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جانب من الحادث بسوهاج

للمرة الثانية.. كسر ماسورة مياه يغرق مدرسة التربية الفكرية بسوهاج ويثير قلق أولياء الأمور

معرض أهلاً رمضان

محافظ قنا: ملتزمون بالأسعار المخفضة في معارض أهلا رمضان وستتصدى بكل حزم لأي ممارسات احتكارية

جهود متنوعة

تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

بالصور

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

