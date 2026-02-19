قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديميون وفنانون بدار الكتب: الإذاعة المصرية الحارس على هويتنا الفنية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت قاعة الموسيقى التابعة لقطاع خدمات القراء بدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة احتفالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أدارتها  رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى، وشهدت حضوراً نخبوياً وتفاعلاً كبيراً مع تاريخ "الراديو" وأثره في الوجدان المصري.

بدأت الاحتفالية بالمراسم الرسمية وعزف السلام الجمهوري، تلاها استعراض لسكربت إذاعي وجداني قدمته رشا أحمد، حيث استحضرت عبر ألحان وكلمات خالدة تاريخ البرامج التي شكلت الوعي، من دعوات "طريق السلامة"، وبراءة "أبلة فضيلة"، ومرح "ساعة لقلبك"، وطمأنينة "سلامات"، وصولاً إلى لحن "ألف ليلة وليلة"، ونشيد الإذاعة الخالد للموسيقار محمد فوزي: "الراديو الحلو أهه شغال".

في أولى المداخلات، أشار الدكتور شريف زين العابدين إلى دور الإذاعة المحوري في صناعة "الأذن المثقفة". موضحاً أن "التترات الإذاعية" كانت بمثابة بصمة صوتية عبقرية ترسم صورة ذهنية كاملة للمستمع، كما بين كيف نجحت الإذاعة في تقريب الآلات الراقية كالبيانو من المواطن البسيط، مما ساهم في الارتقاء بالذوق العام.

استعرض الدكتور إيهاب صبري حقائق تاريخية مهمة، منها ريادة السينما الغنائية في فيلم "أنشودة الفؤاد" (1932)، وكشف أن "فرقة الإذاعة" كانت النواة الأولى لـ أوركسترا القاهرة السيمفوني، كما روى قصة الدكتور مصطفى مشرفة في تقديم الموسيقى المصرية بقالب عالمي لإثبات قدرة اللغة العربية على محاورة العالم فنياً.

أكدت الدكتورة إيناس فؤاد أن الإذاعة هي "الوسيلة التي لا تشيخ"، لكونها تعتمد على الصوت الذي يطلق خيال المستمع، وأوضحت دور الإذاعة المصرية التاريخي في تشكيل الوعي الجمعي وتهذيب الذوق العام، مشددة على أن الراديو سيظل "الصديق الأقرب" للمستمع لقدرته على احتواء كافة الفنون في قالب بسيط يصل لكل بيت.

اختتمت الاحتفالية بفقرة مبهرة شهدت مشاركة متميزة لمجموعة من المبدعين الذين أضفوا روحاً حيوية على الندوة: قدم المبدع محمد عمرو سكريبت خاصاً عن يوم الإذاعة، أضفى طابعاً توثيقياً مميزاً، أثرت الفنانة أميرة عصام الاحتفالية بتقديم مجموعة من اللوحات الفنية التي جسدت روح الإذاعة، وقدمت المبدعتان سارة مجاهد ومنة مجاهد عرضاً مميزاً لمسرح العرائس والعرائس القفازية نال إعجاب الحضور، وفي فقرة الغناء، تألقت الطفلة ميرال تامر بتقديم أغنية "القلب يعشق كل جميل"، بينما قدم محمود تامر أغنية "عاش اللي قال" بحماس كبير.

شاركت فريدة مجدي بفيديو تسجيلي عن تاريخ الإذاعة، بينما قدمت أيسل مصطفى كونه فيديو خاصاً استعرضت فيه ذكريات "حكايات أبلة فضلة، كما شهد الختام فقرة فنية راقية للفنانة رانيا فؤاد التي غنت أغنية خاصة لرمضان من كلماتها وألحانها.
واختتمت المشاركات بفقرة للدكتور شادي نصيف الذي أدى أغنية للملحن الكبير سيد مكاوي، وهي الأغنية التي سبق وأن غناها في العيد الخمسين للإذاعة المصرية.

قاعة الموسيقى دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت مناسبة اليوم العالمي للإذاعة تاريخ الراديو الوجدان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

مسعد بولس

مسعد بولس: الحل العسكري لن ينجح في السودان

ترامب

ترامب يكشف عن 5 دول تساهم في قوات تحقيق الاستقرار بغزة

ترامب

ترامب: 9 دول تبرعت بسبعة مليارات دولار لقطاع غزة

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد