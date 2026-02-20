جمهورك مستني منك الفوز .. الدردير يدعم الزمالك في مباراة حرس الحدود

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، الدعم لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام حرس الحدود .

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"جمهوركم كله وراكم وفي ضهركم ، جمهوركم هيكون مالي المدرج".

واضاف :"جمهوركم مستني منك الفوز ويرجع بيته يتسحر فرحان

الماتش بتاعنا يا رجاله , عايزين الدوري يا أبطال".



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قائمة بدلاء الفريق استعدادًا لمباراته أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى الفريق الأبيض في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز؛ للحفاظ على مركزه المتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود:

محمد صبحي

عمر جابر

أحمد عبد الرحيم "إيشو"

أحمد فتوح

أحمد ربيع

السيد أسامة

محمد السيد

أحمد شريف

سيف الجزيري