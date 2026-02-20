تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر -أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - عمر كمال - كريم الدبيس - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - كريم نيدفيد - أيمن موكا - محمد رضا.