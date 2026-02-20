تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 18 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى فتحي - مروان حمدي