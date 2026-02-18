موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكى المغربى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا .

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 13، 14، 15 مارس المقبل بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20،21،22 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أسفرت عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي .

