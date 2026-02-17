قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بيراميدز يكرر إنجاز الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. ماذا فعل؟

بيراميدز والأهلي
بيراميدز والأهلي
أحمد أيمن

نجح فريق بيراميدز في كتابة فصل جديد من تاريخه القاري بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، محققًا رقمًا تاريخيا يعكس قوته في النسخة الحالية من البطولة.

جدير بالذكر أن بيراميدز، قد أنهى مرحلة دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 16 نقطة، ليصبح صاحب أعلى حصيلة نقاط بين جميع الفرق المشاركة هذا الموسم، في إنجاز يؤكد ثبات مستواه وقدرته على المنافسة بقوة للحفاظ على اللقب القاري. 

رقم تاريخي جديد لبيراميدز 

هذا الرقم لا يمنح الفريق الأفضلية في النسخة الحالية فقط، بل يضعه أيضًا ضمن قائمة الأندية التي سجلت أعلى رصيد نقاط في دور المجموعات خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث عادل ما سبق أن حققته أندية مثل الرجاء المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في نسخ سابقة. 

كما أعاد بيراميدز إنجازًا سبق أن حققه الأهلي في نسخة 2018، ليصبح ثاني فريق مصري خلال العقد الأخير يصل إلى هذا الرقم من النقاط في دور المجموعات، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده الفريق على الصعيد القاري. 

وخلال مشواره في هذه المرحلة، فرض بيراميدز نفسه كأحد أبرز الفرق بفضل نتائجه القوية، بعدما خاض ست مباريات دون أي خسارة، وحقق خمسة انتصارات، إلى جانب امتلاكه قوة هجومية واضحة وصل بها إلى 14 هدفًا، فضلًا عن صلابة دفاعية لافتة باستقباله هدفين فقط، وهو ما ساهم في تحقيق فارق أهداف بلغ +12. 

هذا الأداء المتوازن بين الهجوم والدفاع لم يمنح الفريق صدارة مجموعته فقط، بل جعله من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خاصة أنه يخوض البطولة وهو حامل اللقب، ما يعزز من طموحاته في مواصلة المشوار نحو منصة التتويج. 

أعلى نقاط في دوري أبطال أفريقيا 

تؤكد هذه الأرقام أن نسخة 2026 شهدت واحدًا من أفضل العروض الجماعية لبيراميدز في البطولة، حيث بات ضمن ثلاثة أندية فقط نجحت في الوصول إلى حاجز 16 نقطة في دور المجموعات خلال السنوات الأخيرة، وهو الرقم الأعلى مقارنة ببقية النسخ التي تراوحت فيها أقصى حصيلة نقاط بين 12 و14 نقطة. 

كما يعتبر بيراميدز ثاني فريق مصري، يحقق أكبر حصيلة من النقاط خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في العقد الأخير، بعد الأهلي في نسخة 2018.

دوري أبطال أفريقيا 2026: بيراميدز 16 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2025: أورلاندو بايرتس 14 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2024: صنداونز 13 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2023: الرجاء 16 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2022: صنداونز 16 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2021: الوداد، سيمبا، صنداونز 13 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2020: مازيمبي، صنداونز 14 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2019: الترجي 14 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2018: الأهلي 13 نقطة.

دوري أبطال أفريقيا 2017: الترجي، الوداد، النجم الساحلي 12 نقطة.

بيراميدز الأهلي دوري ابطال افريقيا إنجاز بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا الأهلي وبيراميدز

