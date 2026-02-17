قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
خلال رمضان.. دار الإفتاء تعلن خطتها لنشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس بالمنطقة: سمعنا عن سلوكه دون دليل
رياضة

عمرو الدردير: بيراميدز أقرب فريق يحقق بطولة إفريقيا هذا العام

بيراميدز
بيراميدز
علا محمد

تحدث الناقد الرياضي عمرو الدردير عن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل بيراميدز،وحسمت 8 أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي، وسط صراع قوي حتى الجولة الأخيرة.

وكتب عمرو الدردير عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز ضمن يوصل للنهائي على أقل تقدير، مش ممكن الحظ والطريق اللي وصل ليه الفريق ده في مشواره في دوري الأبطال، سواء في دور المجموعات أو حتى في الأدوار الإقصائية".

واضاف :"وكمان النهائي هيلعبوا الإياب على ملعبهم، بجد مشوفتش حظ بالشكل ده قبل كده!".

وتابع :"بيراميدز بالشكل ده أقرب فريق يحقق البطولة".


أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نادي بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي.

ويخوض بيراميدز لقاء الذهاب في المغرب، بينما لقاء الإياب سيكون في القاهرة.

وأوضح «كاف» أن أربعة من نجوم القارة السابقين تولوا المساعدة في إجراء القرعة، وهم التونسي راضي الجعايدي، والمالي مومو سيسوكو، والمصري عماد متعب، والأنجولي مانوتشو، وذلك في إطار احتفالي يبرز تاريخ القارة ونجومها السابقين.

وسلط الاتحاد الضوء على مسيرة عماد متعب، أحد أبرز مهاجمي منتخب مصر عبر تاريخه، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الأهلي، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج «الفراعنة» بثلاثية كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

الناقد الرياضي عمرو الدردير عمرو الدردير أبطال أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

