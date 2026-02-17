عمرو الدردير: بيراميدز أقرب فريق يحقق بطولة إفريقيا هذا العام

تحدث الناقد الرياضي عمرو الدردير عن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل بيراميدز،وحسمت 8 أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي، وسط صراع قوي حتى الجولة الأخيرة.

وكتب عمرو الدردير عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز ضمن يوصل للنهائي على أقل تقدير، مش ممكن الحظ والطريق اللي وصل ليه الفريق ده في مشواره في دوري الأبطال، سواء في دور المجموعات أو حتى في الأدوار الإقصائية".

واضاف :"وكمان النهائي هيلعبوا الإياب على ملعبهم، بجد مشوفتش حظ بالشكل ده قبل كده!".

وتابع :"بيراميدز بالشكل ده أقرب فريق يحقق البطولة".



أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نادي بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي.

ويخوض بيراميدز لقاء الذهاب في المغرب، بينما لقاء الإياب سيكون في القاهرة.

وأوضح «كاف» أن أربعة من نجوم القارة السابقين تولوا المساعدة في إجراء القرعة، وهم التونسي راضي الجعايدي، والمالي مومو سيسوكو، والمصري عماد متعب، والأنجولي مانوتشو، وذلك في إطار احتفالي يبرز تاريخ القارة ونجومها السابقين.

وسلط الاتحاد الضوء على مسيرة عماد متعب، أحد أبرز مهاجمي منتخب مصر عبر تاريخه، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الأهلي، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج «الفراعنة» بثلاثية كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.