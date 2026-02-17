بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نادي بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي.

ويخوض بيراميدز لقاء الذهاب في المغرب، بينما لقاء الإياب سيكون في القاهرة.

وأوضح «كاف» أن أربعة من نجوم القارة السابقين تولوا المساعدة في إجراء القرعة، وهم التونسي راضي الجعايدي، والمالي مومو سيسوكو، والمصري عماد متعب، والأنجولي مانوتشو، وذلك في إطار احتفالي يبرز تاريخ القارة ونجومها السابقين.

وسلط الاتحاد الضوء على مسيرة عماد متعب، أحد أبرز مهاجمي منتخب مصر عبر تاريخه، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الأهلي، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج «الفراعنة» بثلاثية كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.