نزوح آلاف السودانيين باتجاه مدينة الدمازين في النيل الأزرق

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الوضع في ولاية النيل الأزرق، خصوصًا في مدينتي الدمازين والكرمك، يشهد توترًا متصاعدًا؛ مع استمرار الاشتباكات بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية.

وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه الاشتباكات دفعت آلاف المدنيين للنزوح، حيث بلغ عدد النازحين نحو مدينة الدمازين 12 ألف شخص على الأقل، بينما لا يزال أكثر من 1500 مدني محاصرين داخل مدينة الكرمك، التي تشهد انعدامًا شبه كامل للمواد الغذائية والخدمات الأساسية؛ نتيجة الاستهدافات المستمرة.

وأوضح أن الصراع في المنطقة يشارك فيه كل من الحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو، والدعم السريع؛ ما يجعل الوضع الأمني متدهورًا.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن موقع مدينة الكرمك يجعلها مجاورة لحدود إثيوبيا وجنوب السودان؛ مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، ويحد من قدرة السلطات على تقديم المساعدات للمدنيين العالقين.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن مُسيرات عسكرية استهدفت مؤخرًا مدينة الدويم الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم، ضمن توسع رقعة النزاع في إقليم كردفان، خصوصًا في مناطق الدلنج وكادوقلي.

وأوضح أن هذه التطورات تشير إلى تصعيد ملحوظ في الصراع، حيث تتسع رقعة العمليات المسلحة لتشمل ولايات أخرى جنوبية وغربية من البلاد، ما يزيد من المخاطر الإنسانية ويضاعف معاناة المدنيين.

وأكد محمد إبراهيم أن استمرار الاشتباكات ونقص المواد الأساسية؛ يجعلان المدنيين أكثر عرضة للخطر، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في مناطق النزاع يظل حرجًا، مع استمرار الحركة الشعبية – جناح الحلو والدعم السريع في استهداف المناطق السكنية والطرق الحيوية، مما يزيد من صعوبة وصول المساعدات، وتهديد استقرار المجتمعات المحلية.