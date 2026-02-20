ساويرس: تواصلت مع حكومتي اليونان وإيطاليا لتنفيذ فكرة جزيرة اللاجئين.. ومحصلش

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن فكرة إنسانية كبيرة راودته منذ سنوات، تتعلق بدعم اللاجئين السوريين الذين كانوا يفقدون حياتهم أثناء عبور البحر المتوسط.

وقال ساويرس: "مرة جات لي فكرة الجزيرة إن أنا أشتري جزيرة في البحر المتوسط وأخليها للاجئين بتوع من سوريا لما كانوا بيموتوا في البحر، فاكرة الطفل اللي مات على الشاطئ؟".

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه كان يطمح إلى تحويل الجزيرة إلى مكان آمن يوفر للاجئين فرص عمل وتطويرًا للجزيرة نفسها، مع وعد بإعادتهم إلى سوريا بعد انتهاء الأزمة: "أفتح لهم فرص عمل وننمي الجزيرة دي ولما مشكلتهم تخلص يرجعوا سوريا يرجعوا هنا، وكان حلم كبير جدًا".

وأشار ساويرس إلى أنه تواصل مع اليونان وإيطاليا لتحقيق هذا المشروع الإنساني، موضحًا أنه قابل رئيس وزراء اليونان لمناقشة شراء الجزيرة، كما حاول الترتيب لمشروع مماثل في إيطاليا، لكنه واجه رفضًا بسبب القوانين والسياسات المتعلقة بالمهاجرين: "الدول دي متبقاش عايزة تاخد المهاجرين لإن تحت العلم بتاعها بردو الجزيرة فإيه هياخد المهاجرين كلهم فمش عايز".

واختتم ساويرس الحديث بالتأكيد على أن الفكرة لا تزال في ذهنه كحلم إنساني، وأنه يسعى دائمًا لإيجاد طرق لدعم الإنسانية وتقديم فرص لمن هم في حاجة، حتى لو واجهت المشروع تحديات كبيرة على أرض الواقع.