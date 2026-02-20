ساويرس: من غير فلوس شخصيتي مكنتش هتتغير.. بس عطائي كان هيقل

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن موقفه تجاه فقد الثروة، مؤكّدًا أن جوهر شخصيته لا يتغير مع فقد المال: "يتوقف على تعريفك إيه لنجيب ساويرس، يعني نجيب ساويرس الإنسان؟ لأ مكنتش مكنش هيفرق واخدة بالك؟".

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن ما قد يتأثر في حال فقد كل ثروته هو نشاطه في الخير، إذ يقل عطاؤه المالي، لكنه يظل محافظًا على جوهره الإنساني: "لكن كان هيقل عطائي للخير كان هيقل الحاجات يعني عندنا مؤسسة ساويرس دي يعني بتاخد في السنة من كل واحد مش عايز أقول يعني عشان ربنا بس، لكن كان هيقل النشاط".

ولفت إلى أن علاقاته الشخصية والأصدقاء الحقيقيين تبقى ثابتة مهما تغيرت الظروف المادية: "لأ أصحابي أنا أصحابي متغيروش في 30 40 سنة هم أربعة خمسة أشخاص والحمد لله هم هم متغيروش طول ال 30 وال 40 سنة".

واختتم ساويرس حديثه بالتأكيد على رضاه الكامل عن مسار حياته وتجربته، مشددًا على أنه لا يرغب في تغيير أي شيء في رحلته الشخصية والمهنية: "في الرحلة كلها مش عايز تغير حاجة؟ لا ولا حاجة، كلها تفضل زي ما هي".