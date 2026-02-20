قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 30 طن زيوت سيارات معاد تدويرها قبل بيعها
حجز إسلام صاحب واقعة الملابس النسائية ببنها فى مستشفى الأمراض النفسية| اعرف السبب
البنك المركزي: قبول أذون خزانة بـ89.5 مليار جنيه| تفاصيل
خاشعين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان بصلاتي العشاء والتراويح بالأزهر
حنان مطاوع: قدمت مشاهد في "الكينج" أقرب إلى المونودراما وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجيب ساويرس : مفيش حاجة عاوز أمحيها من تاريخي.. وبتدارك أخطائي

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنّه لا يرغب في محو أي محطة من تاريخه، حتى الأخطاء منها، موضحًا أنه تعلم من كل تجربة مرّ بها، موضحًا: "من يعمل لا بد أن يخطئ، معتبرًا أن الخطأ جزء طبيعي من مسيرة النجاح.. مفيش حاجة عاوز أمحيها من تاريخي، وأتعلم من اخطائي". 

وكشف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، عن أحد أكبر أخطائه المهنية، موضحًا أنه اتخذ قرارًا بشراء أسهم بدافع الانفعال بعد موقف أثار غضبه، دون أن يضع في حسابه احتمال وقوع أزمة اقتصادية عالمية تؤدي إلى انهيار البورصات، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة.

وأشار إلى تجربة أخرى مماثلة عندما خسر مبلغًا كبيرًا في استثمار باليونان، موضحًا أن نجاحه في قطاع الاتصالات منحه ثقة مفرطة دفعته إلى التوسع في أوروبا وشراء شركة هناك بتمويل قائم على ديون مرتفعة. 

وأضاف رجل الأعمال، أن أداء الشركة لم يسر كما توقع، بسبب إبقائه على الإدارة السابقة دون تغيير.

وأوضح أن المديرين حصلوا على مكافآت ضخمة عقب بيع الشركة، ما أثر على تركيزهم وأدائهم، مؤكدًا أنه أدرك لاحقًا أن من الخطأ شراء شركة والإبقاء على الإدارة ذاتها بالكامل، مشددًا على أن هذه التجربة كانت درسًا مهمًا في مسيرته المهنية.

نجيب ساويرس لميس الحديدي برنامج رحلة المليار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

الجنة

لماذا بشر النبي أبو بكر الصديق بالجنة؟.. أستاذ بـ الأزهر يوضح أسباب دخول الفردوس

إصرار المريض على الصيام

باحث في الشريعة الإسلامية: إصرار المريض على الصيام معصية تُعادل إفطار السليم

الشيخ عويضة عثمان

كيف يحافظ الشاب على نفسه من البلوغ حتى الزواج؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد