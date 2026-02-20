نجيب ساويرس : مفيش حاجة عاوز أمحيها من تاريخي.. وبتدارك أخطائي

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنّه لا يرغب في محو أي محطة من تاريخه، حتى الأخطاء منها، موضحًا أنه تعلم من كل تجربة مرّ بها، موضحًا: "من يعمل لا بد أن يخطئ، معتبرًا أن الخطأ جزء طبيعي من مسيرة النجاح.. مفيش حاجة عاوز أمحيها من تاريخي، وأتعلم من اخطائي".

وكشف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، عن أحد أكبر أخطائه المهنية، موضحًا أنه اتخذ قرارًا بشراء أسهم بدافع الانفعال بعد موقف أثار غضبه، دون أن يضع في حسابه احتمال وقوع أزمة اقتصادية عالمية تؤدي إلى انهيار البورصات، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة.

وأشار إلى تجربة أخرى مماثلة عندما خسر مبلغًا كبيرًا في استثمار باليونان، موضحًا أن نجاحه في قطاع الاتصالات منحه ثقة مفرطة دفعته إلى التوسع في أوروبا وشراء شركة هناك بتمويل قائم على ديون مرتفعة.

وأضاف رجل الأعمال، أن أداء الشركة لم يسر كما توقع، بسبب إبقائه على الإدارة السابقة دون تغيير.

وأوضح أن المديرين حصلوا على مكافآت ضخمة عقب بيع الشركة، ما أثر على تركيزهم وأدائهم، مؤكدًا أنه أدرك لاحقًا أن من الخطأ شراء شركة والإبقاء على الإدارة ذاتها بالكامل، مشددًا على أن هذه التجربة كانت درسًا مهمًا في مسيرته المهنية.