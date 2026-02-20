قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
قائد سابق بالحرس الثوري: إغراق حاملة طائرات وأسر جنود أمريكيين سيناريو مطروح
مفتي الجمهورية يوضح طريقة تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية: ننتظر الاعلان الرسمي لتبادل السفراء بين القاهرة وطهران
توك شو

ابتكارات تكنولوجية وصادرات متزايدة .. ما إجراءات الصين لإنعاش اقتصادها؟

الصين
الصين

قال نادر رونج، المتخصص في الشأن الصيني، إن تباطؤ النمو العالمي يحمل بالفعل تأثيرات سلبية على تنافسية الصادرات الصينية، في ظل تصاعد النزعات الحمائية وزيادة عوامل عدم اليقين في الاقتصاد والتجارة العالميين، موضحًا أن هذه العوامل تفرض ضغوطًا على هوامش أرباح الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.

 وأضاف رونج، خلال مداخله هاتفيه في برنامج “المراقب”، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التأثير ظل محدودًا نسبيًا على الصادرات الصينية وعلى الاقتصاد الصيني بشكل عام، نظرًا إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها بكين لدعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن الصين عملت على إعداد ما وصفه بـ"قوى إنتاجية جديدة" تقوم على الابتكار التكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يسهم في رفع مستوى التنمية وتحسين جودة النمو.

 وأكد أن بكين ركزت كذلك على تنويع أسواق صادراتها، وتعزيز الانفتاح من خلال إعفاءات جمركية لعدد من الدول، بينها 35 دولة أفريقية، إلى جانب تسهيل بناء مناطق تجارة حرة مثل جزيرة هاينان، وتقديم إعفاءات وتأشيرات وتسهيلات لتبادل الأفراد.

 كما أوضح أن الصين تعطي أولوية لمجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والزراعة الحديثة، معتبرًا أن هذه القطاعات تمثل محركات جديدة تدفع نحو تطور سليم ومستقر للاقتصاد الصيني.

وفيما يتعلق بضعف الاستهلاك المحلي، أكد نادر رونج أن هذه القضية تمثل تحديًا قائمًا في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود نقص في الطلب المحلي بالفعل. 

وأضاف أن الحكومة الصينية أدركت هذا التحدي واتخذت سلسلة من الإجراءات لمعالجته، من بينها تبني سياسات نقدية ميسرة لدعم السيولة وتحفيز الإنفاق، إلى جانب خطوات تستهدف تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستهلاك الداخلي، بما يحقق توازنًا أكبر بين محركات النمو الداخلي والخارجي.

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

