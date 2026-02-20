سيف زاهر يكشف كواليس لأول مرة في برنامج أسرار مع أميرة بدر الليلة

يحلّ الإعلامي الرياضي وعضو مجلس الشيوخ سيف زاهر، ضيفًا الليلة على برنامج «أسرار»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، ويكشف كواليس وتصريحات تُحكى لأول مرة عن نجوم الرياضة في مصر.

ويعتمد برنامج «أسرار»، على استضافة شخصيات بارزة من مجالات الفن والرياضة والفكر، وفتح ملفات شائكة تتصدر اهتمامات الجمهور والرأي العام.

ويُعرض برنامج «أسرار» يوميًا طوال الشهر الكريم في تمام الساعة 11:30 مساءً، مقدمًا محتوى حواريًا يقوم على المصارحة وكشف الجوانب غير المعلنة من حياة الضيوف ومسيرتهم المهنية.

ويشهد برنامج أسرار، منذ انطلاق الموسم الرمضاني استضافة عدد من الأسماء اللامعة، من بينهم أحمد شوبير، وأحمد العوضي، ويوسف زيدان، وأحمد فاروق الفيشاوي، ما عزز من حضور البرنامج وتفاعل الجمهور معه.