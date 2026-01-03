حمزة الجمل: نتائج المجموعات لا تصنع بطلاً يحصد كأس الأمم الإفريقية

أكد حمزة الجمل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء واحد خلال دور المجموعات لا يعني بالضرورة التأهل للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن البطولة القارية تُحسم تفاصيلها الحقيقية في الأدوار الإقصائية، وليس في المرحلة الأولى فقط.

اختلاف تام بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية

وأوضح الجمل أن الأداء والنتائج في دور المجموعات يختلفان بشكل كبير عن الأدوار الإقصائية، حيث تتغير حسابات المدربين واللاعبين، وتصبح الأخطاء غير مسموح بها، مؤكدًا أن مباريات خروج المغلوب تحتاج إلى تركيز ذهني أعلى وخبرة في التعامل مع الضغوط.

نتائج المجموعات قد تكون خادعة

وأشار الجمل إلى أن نتائج دور المجموعات قد تكون خادعة في بعض الأحيان، إذ قد يظهر منتخب بمستوى قوي في البداية، لكنه يفشل في مواصلة المشوار عند أول اختبار حقيقي، في المقابل قد يتأهل منتخب بأداء متواضع نسبيًا، ثم يتطور مستواه تدريجيًا ويصل إلى المراحل النهائية.

الدفاع والتحولات الهجومية مفتاح النجاح

وشدد نجم الإسماعيلي السابق على أهمية التنظيم الدفاعي والاعتماد على التحولات الهجومية السريعة في الأدوار الإقصائية، معتبرًا أن التوازن بين الدفاع والهجوم هو العامل الحاسم في مثل هذه المباريات، خاصة في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات الإفريقية.



البطل الحقيقي هو من يتحمل الضغوط

وأضاف الجمل أن الفريق الذي يتوج باللقب القاري هو القادر على تحمل الضغوط طوال فترة البطولة، سواء من الجماهير أو الإعلام أو داخل الملعب، مؤكدًا أن الشخصية القوية والالتزام التكتيكي يلعبان دورًا محوريًا في حسم اللقب.

إمام عاشور نموذج للاعب المتحرك

وفي ختام تصريحاته، أشاد حمزة الجمل بإمام عاشور، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين المتحركين بين الخطوط، لما يمتلكه من قدرة على الربط بين الدفاع والهجوم وصناعة الفارق في الأوقات الحاسمة، وهو ما يمنح أي فريق قوة إضافية في البطولات الكبرى



