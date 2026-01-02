تعليق مثير من الدرديري عن مشوار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

كشف الإعلامي عمرو الدرديري مشوار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

و كتب الدرديري :المنتخب المفروض يكسب بنين في دور الـ 16 ان شاء الله علشان يروح ربع النهائي،

و تابع :ويكسب بعدها كوت ديفوار حامل اللقب، علشان يوصل نصف النهائي،ثم يكسب السنغال عقدتنا الفترة الأخيرة وبطل البطولة قبل الأخيرة على حسابنا، علشان نروح النهائي.

و أضاف :ثم نكسب المغرب اللي هو المرشح الأبرز أنه يكسب البطولة دي والبطولة على ملعبه أو منتخب الجزائر لو قدر يخرج نيجيريا ثم المغرب في نصف النهائي لا ده خير ان شاء الله خير .