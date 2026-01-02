صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير

تشير الأرقام إلى تفوق كبير لمنتخب مصر على مستوى القيمة التسويقية للاعبيه، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للفراعنة نحو 136.2 مليون يورو، في ظل امتلاك المنتخب لعدد من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويتصدر عمر مرموش قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في صفوف المنتخب المصري، بعدما وصلت قيمته إلى 65 مليون يورو، في ظل تألقه مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي خلفه محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب، بقيمة تسويقية تبلغ 30 مليون يورو، مستمرًا في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز لاعبي الكرة المصرية والعالمية.

كما تضم القائمة محمود حسن تريزيجيه بقيمة تسويقية وصلت إلى 4.5 ملايين يورو، إلى جانب الثلاثي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، بقيمة 4 ملايين يورو لكل لاعب.

ويكمل إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي القائمة بقيمة تسويقية تقدر بـ 3.2 مليون يورو، ليعكس تنوع مصادر القوة داخل صفوف المنتخب المصري بين المحترفين في أوروبا ولاعبي الدوريات العربية.

وتؤكد هذه الأرقام حجم الفارق التسويقي الذي يمتلكه منتخب مصر، مدعومًا بوجود عناصر ذات خبرة دولية وقيمة فنية مرتفعة على الساحة العالمية.