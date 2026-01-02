الحلم المؤجل.. أرقام صادمة تكشف معاناة محمد قدوس مع غانا

رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها محمد قدوس، نجم منتخب غانا، إلا أن مسيرته الدولية ما زالت تفتقد للنجاح القاري والعالمي على مستوى النتائج الجماعية، في مشهد يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حظ اللاعب مع منتخب بلاده.

محمد قدوس، البالغ من العمر 25 عامًا، لم ينجح حتى الآن في بلوغ الأدوار الإقصائية في أي بطولة دولية شارك فيها بقميص غانا، على الرغم من حضوره المؤثر وأدواره الفردية المميزة داخل الملعب.

وجاءت مشاركات اللاعب الدولية على النحو التالي:

كأس الأمم الأفريقية 2021: الخروج من دور المجموعات

كأس العالم 2022: الخروج من دور المجموعات

كأس الأمم الأفريقية 2023: الخروج من دور المجموعات

كأس الأمم الإفريقية 2025: الفشل في التأهل للبطولة

ورغم أن قدوس يُعد واحدًا من أبرز المواهب في الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، فإن الإنجاز الجماعي مع منتخب غانا لا يزال غائبًا عن سجله الدولي، ليبقى الحلم القاري والعالمي مؤجلًا في انتظار فرصة جديدة قد تعيد كتابة مسيرته مع “النجوم السوداء”.