قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحلم المؤجل.. أرقام صادمة تكشف معاناة محمد قدوس مع غانا

محمد قدوس
محمد قدوس
حمزة شعيب

رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها محمد قدوس، نجم منتخب غانا، إلا أن مسيرته الدولية ما زالت تفتقد للنجاح القاري والعالمي على مستوى النتائج الجماعية، في مشهد يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حظ اللاعب مع منتخب بلاده.

محمد قدوس، البالغ من العمر 25 عامًا، لم ينجح حتى الآن في بلوغ الأدوار الإقصائية في أي بطولة دولية شارك فيها بقميص غانا، على الرغم من حضوره المؤثر وأدواره الفردية المميزة داخل الملعب.

وجاءت مشاركات اللاعب الدولية على النحو التالي:

كأس الأمم الأفريقية 2021: الخروج من دور المجموعات

كأس العالم 2022: الخروج من دور المجموعات

كأس الأمم الأفريقية 2023: الخروج من دور المجموعات

كأس الأمم الإفريقية 2025: الفشل في التأهل للبطولة

ورغم أن قدوس يُعد واحدًا من أبرز المواهب في الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، فإن الإنجاز الجماعي مع منتخب غانا لا يزال غائبًا عن سجله الدولي، ليبقى الحلم القاري والعالمي مؤجلًا في انتظار فرصة جديدة قد تعيد كتابة مسيرته مع “النجوم السوداء”.

محمد قدوس منتخب غانا كأس امم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

ترشيحاتنا

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. أفضل الدعوات التي تحفظك من كل مكروه

خطيب المسجد النبوي

كذب من ادعاه لنفسه.. خطيب المسجد النبوي يؤكد انفراد الله بعلم الغيب

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد