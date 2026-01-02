قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
رياضة

فرمان الفيفا يمنع 5 أندية مصرية من القيد مع انطلاق الميركاتو الشتوي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسلام مقلد

مع فتح باب الانتقالات الشتوية، تلقّت الكرة المصرية ضربة جديدة بعد صدور قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم تقضي بمنع عدد من الأندية من قيد صفقاتها الجديدة، بسبب أزمات وقضايا مالية ما زالت معلّقة دون تسوية، في توقيت حساس تسعى فيه الفرق لتدعيم صفوفها قبل النصف الثاني من الموسم.

قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد

وتضم قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد خمسة أندية، يتصدرها نادي الزمالك، الذي يواجه 8 قضايا منظورة أمام الاتحاد الدولي، وهو ما ترتب عليه استمرار قرار إيقاف القيد لحين سداد المستحقات المتأخرة أو التوصل إلى تسويات رسمية مع الأطراف المتضررة.

نادي إيسترن كومباني

كما شملت القائمة نادي إيسترن كومباني، الذي يعاني من 4 قضايا، في ظل أزمات مالية متراكمة أثرت على استقراره الإداري والفني، إلى جانب النادي الإسماعيلي، الذي يواجه 3 قضايا، ما يضعه في موقف صعب مع اقتراب مرحلة حاسمة من المنافسات المحلية.

مركز شباب تلا بمحافظة المنوفية

ولم تقتصر قرارات المنع على أندية الدوري الممتاز فقط، إذ ضمت القائمة مركز شباب تلا بمحافظة المنوفية، بسبب قضية واحدة لم تُحسم حتى الآن، وكذلك نادي راية، الذي يواجه بدوره قضية واحدة تسببت في إيقاف قيده.

تسوية جميع القضايا المالية

وتفرض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية تسوية جميع القضايا المالية العالقة، سواء مع لاعبين أو مدربين أو وكلاء، قبل السماح لها بقيد صفقات جديدة، وهو ما يضع هذه الأندية أمام سباق مع الزمن خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل إنهاء الملفات المفتوحة ورفع عقوبة المنع.

وتأتي هذه القرارات لتسلط الضوء من جديد على أزمة الديون المتراكمة في الكرة المصرية، وضرورة الالتزام بالمعايير المالية واللوائح الدولية، تفاديًا لتكرار سيناريو إيقاف القيد الذي بات شبحًا يطارد أكثر من نادٍ مع كل ميركاتو.

الانتقالات الشتوية الكرة المصرية الاتحاد الدولي لكرة القدم الأندية المصرية الممنوعة من القيد

