بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
ترامب يعلن تراجعه "مؤقتا" عن مساعيه لنشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
قبل مواجهة بنين.. ما مكافأة تأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا؟
التفاصيل الكاملة لإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة
الإسرائيليون يبدأون عام البؤس.. ارتفاع الأسعار.. والضرائب تؤجج تكاليف المعيشة في 2026
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توروب يفسد صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

يسعى نادي بيراميدز بقوة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي انطلقت اليوم الخميس وتستمر لمدة شهر كامل، في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق السماوي بعناصر مميزة في عدة مراكز قبل استكمال منافسات الموسم.

وضعت إدارة بيراميدز قائمة تضم 7 لاعبين كأهداف رئيسية في الميركاتو الشتوي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لحسم عدد من الصفقات المهمة، أبرزها في خطي الوسط والهجوم.

ويُعد عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، من أبرز الأسماء التي دخلت دائرة اهتمامات بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، حيث سعى مسؤولو النادي السماوي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، في ظل القناعة بإمكانياته الفنية وقدرته على شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

وكشف مصدر مطلع أن بيراميدز أبلغ وكيل عمر كمال استعداده الكامل للدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي لحسم الصفقة، إلا أن الصفقة تعثرت في مراحلها الأولى بعد عرض الأمر على المدير الفني للأهلي ييس توروب ، الذي رفض التفريط في اللاعب وتمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى إفساد انتقاله إلى بيراميدز بشكل مؤقت.

وفي السياق ذاته، يواصل بيراميدز تحركاته النشطة في سوق الانتقالات، حيث نجح في حسم صفقة حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت مقابل مليون دولار، في صفقة يحصل بموجبها النادي البترولي على 50 مليون جنيه، بعد موافقة الجهاز الفني على ضم اللاعب.

كما اقترب حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة، في ظل رغبة اللاعب في العودة، حيث تم الاتفاق على انتقاله مقابل 6 ملايين دولار بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ودخل بيراميدز أيضًا في مفاوضات مع ثنائي فريق زد مصطفى سعد “ميسي” وعبد الرحمن البانوبي لتدعيم الخط الهجومي، إلى جانب وضع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ضمن قائمة الاهتمامات، تحسبًا لاحتمالية رحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي للاحتراف في دوريات الخليج.

كما شملت اهتمامات النادي السماوي ناصر ماهر، صانع ألعاب الزمالك، لتدعيم مركز الوسط الهجومي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي بيراميدز لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

