حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 15 لدوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباريات يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الكرة النسائية والذي يشهد 8 مباريات تنطلق جميعها في الساعة الثانية والنصف عصراً.
الاختيارات جاءت على النحو التالي:
- مسار × إس أي كا (ملعب وايت تو دريم): أسماء نصار (حكماً للساحة) ’ نورسين فرج وأسماء قنديل (مساعدتين) ’ مريم عبد الهادي (حكماً رابعاً).
- الأهلي × مودرن سبورت (ملعب الأهلي بالتجمع الخامس): الدولية رحمة يوسف (حكماً للساحة) ’ الدولية مي حسن وأشرقت قنديل(مساعدتين) ’ دنيا أحمد (حكماً رابعاً).
- الطيران × الزمالك (ملعب الطيران): سمر عاطف (حكماً للساحة) ’ نورهان سليم وندى عبد السلام (مساعدتين) ’ ماهيتاب محمد (حكماً رابعاً). المصري × وادي دجلة (ملعب
- النادي الإجتماعي الفرعي): نورهان هاني (حكماً للساحة) ’ نرمين هدية ونورهان هدية (مساعدتين) ’ رضا الحميدي (حكماً رابعاً).
- رع × اتحاد بسيون (ملعب مياه القاهرة): ندى ناجي (حكماً للساحة) ’ سهام فؤاد ونادين محمد (مساعدتين) ’ علاء عزوز (حكماً رابعاً).
- المقاولون العرب × إنبي (ملعب عثمان أحمد عثمان الفرعي): نورهان بدر (حكماً للساحة) ’ أسيل محمد وحبيبة خالد (مساعدتين) ’ ميادة رضوان (حكماً رابعاً).
- البنك الأهلي × بالم هيلز (ملعب البنك الأهلي): نورا سمير (حكماً للساحة) ’ سلمى فتحي ونجلاء فتحي (مساعدتين) ’ أحمد ماجد جابر (حكماً رابعاً).
- زد × بيراميدز (ملعب زد): أية عبد الحكيم (حكماً للساحة) ’ شيماء القناوي وألاء السيد (مساعدتين) ’ بسملة عبد المجيد(حكماً رابعاً)