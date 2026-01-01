قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 15 لدوري الكرة النسائية

حكم
حكم
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباريات يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الكرة النسائية والذي يشهد 8 مباريات تنطلق جميعها في الساعة الثانية والنصف عصراً.

الاختيارات جاءت على النحو التالي:

  • مسار × إس أي كا (ملعب وايت تو دريم): أسماء نصار (حكماً للساحة) ’ نورسين فرج وأسماء قنديل (مساعدتين) ’ مريم عبد الهادي (حكماً رابعاً).
  • الأهلي × مودرن سبورت (ملعب الأهلي بالتجمع الخامس): الدولية رحمة يوسف (حكماً للساحة) ’ الدولية مي حسن وأشرقت قنديل(مساعدتين) ’ دنيا أحمد (حكماً رابعاً).
  • الطيران × الزمالك (ملعب الطيران): سمر عاطف (حكماً للساحة) ’ نورهان سليم وندى عبد السلام (مساعدتين) ’ ماهيتاب محمد (حكماً رابعاً). المصري × وادي دجلة (ملعب
  • النادي الإجتماعي الفرعي): نورهان هاني (حكماً للساحة) ’ نرمين هدية ونورهان هدية (مساعدتين) ’ رضا الحميدي (حكماً رابعاً).
  • رع  × اتحاد بسيون (ملعب مياه القاهرة): ندى ناجي (حكماً للساحة) ’ سهام فؤاد ونادين محمد (مساعدتين) ’ علاء عزوز (حكماً رابعاً).
  • المقاولون العرب × إنبي (ملعب عثمان أحمد عثمان الفرعي): نورهان بدر (حكماً للساحة) ’ أسيل محمد وحبيبة خالد (مساعدتين) ’ ميادة رضوان (حكماً رابعاً).
  • البنك الأهلي × بالم هيلز (ملعب البنك الأهلي): نورا سمير (حكماً للساحة) ’ سلمى فتحي ونجلاء فتحي (مساعدتين) ’ أحمد ماجد جابر (حكماً رابعاً).
  • زد × بيراميدز (ملعب زد): أية عبد الحكيم (حكماً للساحة) ’ شيماء القناوي وألاء السيد (مساعدتين) ’ بسملة عبد المجيد(حكماً رابعاً)
لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري حكام دوري الكرة النسائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد