حقيقة إيقاف الحكمة بسملة عبد المجيد عن إدارة مباريات دوري الكرة النسائية

كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام فى اتحاد الكرة حقيقة إيقاف الحكمة بسملة عبدالمجيد عن إدارة مباريات دوري الكرة النسائية.

وأفادت المصادر أن إيقاف الحكمة بسملة عبدالمجيد عن إدارة مباريات الدوري الممتاز بعد المزاعم بتقديم نادي البنك الأهلي شكوي ضدها غير صحيح على الإطلاق.

تابع: تم منح الحكم بسملة عبد المجيد إدارة مباريات فى دوري قطاعات البنات مواليد 2007 اليوم السبت بين بالم هيلز والجزيرة.

أضافت أن ما تردد عن قرار إيقاف الحكمة بسملة عبدالمجيد عن الظهور في مباريات الدوري الممتاز عقب ما تردد عن الشكوى المقدمة ضدها وترتب عليها استبعادها من إدارة مباريات الجولة الـ14 بالمسابقة ذاتها غير صحيح بالمرة.

أشارت إلي أنه سوف يتم إسناد إدارة مباريات خلال الإسبوع القدم فى دوري الكرة النسائية إلي الحكمة بسملة عبدالمجيد.

شدد على أن أى قرار إيقاف لأي حكم أو حكمة يتم بشكل سري ولن يتم الإعلان عنه فى حال صدور خطأ جسيم.