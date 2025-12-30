سيدات الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

يكثف فريق الكرة النسائية في النادى الأهلى استعداداته لمواجهة فريق مودرن سبورت بالجولة الخامسة عشرة لبطولة دورى الكرة النسائية، وذلك يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وكان الأهلى قد حقق فوزاً غالياً على فريق وادى دجلة فى الجولة الماضية، ليقفز المارد الأحمر على قمة جدول المسابقة برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريقى مسار، ووادى دجلة، صاحبى المركزين الثانى والثالث.

ووضع لوبوف، المدير الفنى لفريق سيدات الأهلى، برنامج إعداد بدنى خاصا للاعبات الفريق للتغلب على حالة الإرهاق التى تعانى منها بعض اللاعبات جراء توالى المباريات الرسمية دون فترة كافية لالتقاط الأنفاس.

وكانت إدارة النادى الأهلى قد وضعت لائحة مالية خاصة للفريق من أجل تحفيز اللاعبات على الاستمرار فى تحقيق الفوز والتتويج ببطولة الدورى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء، خاصة أن النسخة الحالية لبطولة دورى الكرة النسائية هى الثانية للنادى الأهلى. وحصل الأهلى على المركز الثانى فى نسخة بطولة دورى الكرة النسائية فى الموسم الماضى، كما اقتنص الفريق لقب بطولة كأس مصر.