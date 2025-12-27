مودرن سبورت يحسم التأهل لدور الـ16 بكأس مصر بفوز صعب على القناة

حجز فريق مودرن سبورت بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه الصعب على نظيره القناة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب بتروسبورت في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، حيث فشل الطرفان في استغلال الفرص المتاحة خلال الوقت الأصلي، لينتهي الشوطان بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع اللجوء إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل، كثف مودرن سبورت من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الأول، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق.

ونجح محمد دسوقي في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف الفوز، بعدما سدد الكرة بنجاح في شباك القناة، ليمنح فريقه الأفضلية ويحسم اللقاء لصالح مودرن سبورت.

وبهذه النتيجة، يواصل مودرن سبورت مشواره في بطولة كأس مصر، ويتأهل رسميًا إلى دور الـ16، بينما يودع فريق القناة منافسات البطولة من دور الـ32، بعد أداء قوي لم يكن كافيًا لبلوغ الدور التالي.