إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدوم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة: طرف أول (9 أشخاص "بينهم 5 مصابين بأماكن متفرقة بالجسم") ، طرف ثان (8 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة المركز .. بسبب خلافات الجيرة ، قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات فارغة ، ما أدى إلى حدوث الإصابات المشار إليها .. وبحوزتهم (5 أسلحة بيضاء – عدد من الزجاجات الفارغة وعصى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.