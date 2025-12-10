البنك الأهلي يجدد الثقة في المدير الفني لفريق الكرة النسائية

جددت إدارة نادي البنك الأهلي الثقة في محمد كمال، المدير الفني لفريق الكرة النسائية، بعد الهزيمة التي مُني بها الفريق بخماسية نظيفة أمام مسار في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة لدوري الكرة النسائية.

وكان محمد كمال قد عرض على إدارة النادي الاعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الفريق بعد الهزيمة القاسية التي لحقت بفريقه.

وأعلنت إدارة النادي رسميًا رفضها رحيل محمد كمال، وأكدت تجديد الثقة فيه للاستمرار مع الفريق والاستعداد الجيد والمكثف خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام، ويستعد الفريق لملاقاة نظيره إنبي في الجولة الثانية عشرة لبطولة دوري الكرة النسائية، وذلك يوم الجمعة المقبل عند الثانية والنصف عصرًا على ملعب إنبي في الكيلو 17.

ويهدف الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية في البنك الأهلي إلى تثبيت قدميه في المربع الذهبي بجدول المسابقة، رغم المنافسة القوية التي تشهدها بطولة الدوري.