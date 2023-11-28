منتخب مصر للسيدات يخوض مرانا قويا استعدادا لمواجهة السنغال بتصفيات أمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لسيدات كرة القدم، تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، اليوم الثلاثاء، مرانا قويا في السنغال، استعدادا لمواجهة المنتخب ذاته، المقرر لها في الخامسة مساء بعد غد الخميس في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2024".

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال على ملعب استاد لات ديور، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

ويخوض منتخب السيدات مرانه الأخير غدًا الأربعاء، على الملعب الرئيسي الذي يحتضن المباراة.

وتغلب منتخب السيدات في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 8-صفر ليتأهل للمرحلة الأخيرة لمواجهة السنغال.