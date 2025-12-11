إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام صور جديدة لها خلال حضورها مهرجان البحر الاحمر السينمائي.

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان البحر الأحمر

اختارت الهام شاهين اللون البرجندى لتصميم فستانها بستايل بسيط و انيق ومحتشم كشف عن قوامها الممشوق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز الهام شاهين ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

وتعتمد الهام شاهين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات.