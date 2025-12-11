قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
طرائف الرؤساء.. شخص يفتح باب حمام الطائرة بالخطأ أمام ترامب
فن وثقافة

ياسمينا العبد: شخصية "تيا" في ميدتيرم تشبهني في بعض الأحيان وأصعب دور قدمته

أوركيد سامي

كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد أن شخصية "تيا" التي تقدمها في مسلسل ميدتيرم تُشبهها في حبها للبيت والهدوء، مؤكدة أن هذا القرب لم يمنع الدور من أن يكون الأصعب في مسيرتها حتى الآن.

وقالت  ياسمينا العبد في تصريحات تلفزيونية إن تيا تمتلك تفاصيل كثيرة ومركّبة تطلبت منها مجهودًا كبيرًا في التحضير والأداء، موضحة أن بناء الشخصية كان يحتاج فهمًا عميقًا لحساسيتها وطريقة تفكيرها.

وأعربت ياسمينا عن سعادتها بردود الفعل على العمل، مشيرة إلى أن تحديات الدور جعلتها أكثر نضوجًا على المستوى الفني، وأن المشاركة في ميدتيرم كانت تجربة مختلفة لها بكل المقاييس.


يُعد مسلسل "ميدتيرم" أول بطولة درامية للفنانة ياسمينا العبد، ويشارك في العمل كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.


 

https://www.instagram.com/reel/DSFeoZ9FM6A/?igsh=MXZtNHk1MGE4MmZtMA==

ياسمينا العبد

