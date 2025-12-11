ياسمينا العبد: شخصية "تيا" في ميدتيرم تشبهني في بعض الأحيان وأصعب دور قدمته

كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد أن شخصية "تيا" التي تقدمها في مسلسل ميدتيرم تُشبهها في حبها للبيت والهدوء، مؤكدة أن هذا القرب لم يمنع الدور من أن يكون الأصعب في مسيرتها حتى الآن.

وقالت ياسمينا العبد في تصريحات تلفزيونية إن تيا تمتلك تفاصيل كثيرة ومركّبة تطلبت منها مجهودًا كبيرًا في التحضير والأداء، موضحة أن بناء الشخصية كان يحتاج فهمًا عميقًا لحساسيتها وطريقة تفكيرها.

وأعربت ياسمينا عن سعادتها بردود الفعل على العمل، مشيرة إلى أن تحديات الدور جعلتها أكثر نضوجًا على المستوى الفني، وأن المشاركة في ميدتيرم كانت تجربة مختلفة لها بكل المقاييس.



يُعد مسلسل "ميدتيرم" أول بطولة درامية للفنانة ياسمينا العبد، ويشارك في العمل كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.





