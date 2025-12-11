ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إلى "إعادة حساباته" في ما يتعلق بمكافحة المخدرات، متوعدا بأن بيترو قد يكون "التالي" الذي ستستهدفه واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الكولومبي: "لم أفكر كثيرا فيهن تصنع كولومبيا كثيرا من المخدرات، ولديهم معامل لصناعة الكوكايين وهم يبيعونه للولايات المتحدة".

وتابع: "وبالتالي عليه أن يعيد حساباته، وإلا فسيكون هو التالي"، في إشارة إلى الحملة الأمريكية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مصادرة القوات الأمريكية ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.



وقال ترامب، خلال اجتماع في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض حسب شبكة CNBC الأمريكية: "لقد صادرنا للتو ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا". ولم يُفصح ترامب عن أي تفاصيل بشأن مالك الناقلة أو وجهتها.

وقد صعّد ترامب الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأسابيع الأخيرة، وقال في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" أمس ، إن "أيام مادورو باتت معدودة".

ولم يستبعد ترامب غزوًا بريًا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال ترامب لـ (بوليتيكو)": "لا أريد أن أستبعد أو أستبعد أي شيء، لا أتحدث عن هذا الأمر"





