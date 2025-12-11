شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق مركز ومدينة دمياط



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة الأستاذ سمير عتريس، بالفترة المسائية لرفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق مدينة دمياط و شط جريبة وعدد آخر من المناطق تزامنًا مع تعرض المحافظة لهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء .

ودفعت الوحدة بالمعدات والسيارات والفرق الفنية اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار، ورفعها بشكل دورى منعاً لحدوث تراكمات كبيرة قد تؤدى إلى تعطيل الحركة المرورية و حركة المارة، ويجري استكمال الأعمال واستمرار رفع درجة التأهب لحين تحسن الأحوال الجوية.