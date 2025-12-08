قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
محافظات

ندوة تثقيفية بعنوان “الوعي الصحي أساس بناء أسرة قوية” بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان “الوعي الصحي أساس بناء أسرة قوية”، وذلك ضمن حملة “تنمية الأسرة المصرية”، وبالتعاون مع مديرية الصحة والتأمين الصحي بدمياط، بقاعة مدرسة التمريض بفارسكور، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المنظومة الصحية في مقدمة الأولويات الوطنية، إيمانًا بأن صحة المواطن هي الأساس في بناء الإنسان المصري الذي يمثل بدوره جوهر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام تجسد في المبادرات الرئاسية الكبرى مثل: 100 مليون صحة، وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، والمبادرة الوطنية لإنهاء قوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في القطاع الصحي.

وأضاف أن الدولة تواصل العمل بوتيرة متسارعة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوطين صناعة الدواء، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا فرج، مدير إدارة التدريب والمدارس ومدير عام الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الصحة، أن غياب الوعي الصحي يفتح المجال أمام مخاطر عديدة تهدد استقرار الأسرة وتزيد من أعباء المجتمع، وشددت على أن الأسرة الواعية صحيًا هي الأكثر قدرة على اتخاذ قرارات رشيدة والالتزام بالسلوكيات الوقائية السليمة.

كما تناولت أهمية الفحص الطبي قبل الزواج ودور الصحة الإنجابية في بناء أسرة سليمة، محذّرة من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية الخطيرة لزواج القاصرات.

 كما أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين، وتوفير برامج تدريبية وتثقيفية موجهة للشباب والكوادر الطبية، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الصحية بكفاءة ومهنية، ويحافظ على استقرار المجتمع ويدعم مسيرة التنمية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعي الصحي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن تنمية الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوى قادر على تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

دمياط محافظ دمياط اعلام ندوة

