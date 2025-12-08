قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة استمرار للتنسيق مع مصر منذ بداية أزمة ليبيا

الكاتب الصحفي عماد الدين
الكاتب الصحفي عماد الدين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ زيارة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة تأتي في سياق طبيعي ومتواصل من التنسيق السياسي بين مصر ومسؤولي شرق ليبيا منذ بداية الأزمة الليبية.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الزيارات ليست جديدة، إذ تُعد جزء من التشاور الدائم بين الجانبين بشأن الملفات المشتركة.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن التوقيت الراهن هو العنصر الأبرز في اللقاء، مشيراً إلى 3 ملفات أساسية ناقشها الطرفان، مبينا، أن الملف الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا الطيبة إلى حد كبير، رغم وجود تباينات محدودة في بعض وجهات النظر.

وشدد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على وجود توافق كامل حول ثوابت مصر في ما يتعلق بوحدة الجيش الليبي، وتوحيد المؤسسات، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأشار رئيس تحرير الشروق إلى أن الملف الثاني الذي بحثه الجانبان يتمثل في قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو موضوع شديد الحساسية والأهمية.

وذكّر بأن حكومة فايز السراج في طرابلس كانت قد أقدمت سابقًا على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا دون التنسيق مع الدول المتشاطئة مثل مصر واليونان وقبرص، وهو ما أدى إلى أزمة كبيرة كادت أن تتسبب في اشتباكات شرق المتوسط.

وذكر، أن النقطة الثالثة المحورية في اللقاء تتعلق بالوضع في السودان، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بشأن توافق القاهرة وشرق ليبيا على خطورة تفاقم الأزمة السودانية.

وأكد أن استقرار السودان يمثّل عاملاً رئيسياً في تحقيق الأمن القومي لكل من مصر وليبيا، محذراً من أي تدخلات قد تزيد من توتر الأوضاع أو تعرقل مسارات الحل.
 

عماد الدين حسين حفتر ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

مجلس النواب

حقوق البرلمان: مصر أجهضت الدعاية الإسرائيلية حول معبر رفح ووضعت الحقيقة أمام العالم

حزب العدل

حزب العدل يطالب بآليات حماية مشددة لوقف "كوارث" الاعتداءات المدرسية

محمود جبر

المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد