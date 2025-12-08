عماد الدين حسين: زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة استمرار للتنسيق مع مصر منذ بداية أزمة ليبيا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ زيارة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة تأتي في سياق طبيعي ومتواصل من التنسيق السياسي بين مصر ومسؤولي شرق ليبيا منذ بداية الأزمة الليبية.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الزيارات ليست جديدة، إذ تُعد جزء من التشاور الدائم بين الجانبين بشأن الملفات المشتركة.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن التوقيت الراهن هو العنصر الأبرز في اللقاء، مشيراً إلى 3 ملفات أساسية ناقشها الطرفان، مبينا، أن الملف الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا الطيبة إلى حد كبير، رغم وجود تباينات محدودة في بعض وجهات النظر.

وشدد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على وجود توافق كامل حول ثوابت مصر في ما يتعلق بوحدة الجيش الليبي، وتوحيد المؤسسات، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأشار رئيس تحرير الشروق إلى أن الملف الثاني الذي بحثه الجانبان يتمثل في قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو موضوع شديد الحساسية والأهمية.

وذكّر بأن حكومة فايز السراج في طرابلس كانت قد أقدمت سابقًا على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا دون التنسيق مع الدول المتشاطئة مثل مصر واليونان وقبرص، وهو ما أدى إلى أزمة كبيرة كادت أن تتسبب في اشتباكات شرق المتوسط.

وذكر، أن النقطة الثالثة المحورية في اللقاء تتعلق بالوضع في السودان، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بشأن توافق القاهرة وشرق ليبيا على خطورة تفاقم الأزمة السودانية.

وأكد أن استقرار السودان يمثّل عاملاً رئيسياً في تحقيق الأمن القومي لكل من مصر وليبيا، محذراً من أي تدخلات قد تزيد من توتر الأوضاع أو تعرقل مسارات الحل.

