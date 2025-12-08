استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن آرني سلوت المدير الفني مدرب ليفربول، قائمة فريقه في مواجهة إنتر ميلان ببطولة دوري ابطال اوروبا والمقرر لها غداً الثلاثاء.

القائمة شهدت استبعاد محمد صلاح نهائيًا من البعثة المقرر لها السفر مساء اليوم.



قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان:



ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر، مامارداشفيلي، وودمان

ـ خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، كيركيز، أندي روبرتسون، برادلي

ـ خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسزلاي، ألكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، جرافنبيرج، نيوني، نجوموها

ـ خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، هوجو إيكيتيكي، لاكي