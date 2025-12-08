قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل
كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضح
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
هاني برزي يتبرع بـ25 مليون جنيه لسداد مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب

ملك موسى

قام هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالتبرع للنادي بمبلغ 25 مليون جنيه، أي ما يعادل 400 ألف دولار تقريبًا من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم، تجنبًا لفسخ عقودهم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر بالزمالك أن النادي سيستغل المبلغ في سداد مستحقات المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا والأنجولي شيكو بانزا، بجانب الثنائي الفسطيني آدم كايد وعدي الدباغ.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام كل من المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ التعاقد من طرف واحد.

   ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له غدًا الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

تقدّم علي السعيد المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الزمالك باستقالته رسميًا من منصبه، منهياً رحلته القصيرة مع الفريق الأبيض والتي لم تتجاوز بضعة أشهر فقط.

وكان السعيد قد تولّى قيادة الجهاز الفني للفريق في سبتمبر الماضي، قادمًا من النادي الأهلي، وسط طموحات كبيرة لإعادة ترتيب الأوراق ودعم حظوظ الزمالك في المنافسة بدوري الكرة النسائية هذا الموسم.

وجاءت استقالة المدير الفني بشكل مفاجئ، لتضع إدارة الزمالك أمام تحدٍّ جديد يتمثل في البحث عن بديل قادر على استكمال المشروع، خصوصًا في ظل رغبة النادي في تعزيز مكانته ببطولات الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة النادي موقفها الرسمي وخطواتها المقبلة بشأن الجهاز الفني خلال الساعات القليلة القادمة.

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، داخل مقر القلعة البيضاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ومن المقرر أن تتناول الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي..

