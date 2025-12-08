شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس لليوم التالي على التوالي تواجدهم الميداني بمنطقة الزوامل لمتابعة جهود البحث عن التمساح الذي تم الإبلاغ عن ظهوره بالمنطقة.

أكد رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جاءت هذه المتابعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمحافظة الشرقية، وفريق العمل بمركز ومدينة بلبيس، والوحدة المحلية بالزوامل، وإدارة المحميات الطبيعية، ومركز شرطة بلبيس، وشرطة المسطحات، وقوات الحماية المدنية، ومديرية الطب البيطري، وشؤون البيئة، ومركز الأزمات والكوارث، ومديرية الزراعة، ومديرية الصرف الزراعي، حيث تواصل جميع الجهات تنفيذ أعمال التمشيط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو المنطقة وضمان السلامة العامة.

اضاف رئيس المركز أن أعمال البحث مستمرة لحين الانتهاء تمامًا من عمليات التمشيط، مشددًا على اتخاذ كل التدابير الوقائية ورفع درجة الاستعداد للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع حدوث أي مخاطر محتملة.