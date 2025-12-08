قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العالمي 2030، وتستهدف إنشاء وتفعيل العديد من التحالفات الإقليمية التخصصية التي تضم مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، في الأقاليم، وذلك بهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد، وذا نمو اقتصادي مرتفع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم الفائدة ومضاعفة الأثر، ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية وممهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.

ونوه الوزير، في هذا الصدد، إلى العديد من الزيارات واللقاءات التي تم عقدها على مستوى أقاليم الجمهورية، والتي شملت أقاليم: شمال ووسط وجنوب الصعيد، والدلتا، والسويس، والقاهرة الكبرى، والإسكندرية، وذلك بهدف التعريف بالشرح والتوضيح لمختلف الأهداف المرجوة من إقامة وتفعيل التحالفات الإقليمية، دعما لأوجه التنمية في العديد من المجالات والقطاعات، لافتا في هذا الشأن إلى العديد من البرامج وورش العمل التي تم تنفيذها لدعم فكرة تطبيق التحالفات الإقليمية.

وعن نتائج مرحلة التسجيل للتقدم لمنحة الدعم والتمويل في إطار "تحالف وتنمية"، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن عدد التحالفات المتقدمة للحصول على هذه المنحة تجاوز الـ 100 تحالف من مختلف أقاليم الجمهورية، بإجمالي عدد أعضاء لهذه التحالفات يصل إلى 808 أعضاء، وجهات مشاركة تتجاوز 560 جهة، منوها إلى قطاعات عمل التحالفات المتقدمة، حيث شملت قطاعات: البناء والتشييد، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتعليم، والطاقة، والاثاث، والصحة، والسيارات، والبيئة، والزراعة، والملابس، والتغذية، والتعدين، والصيدلة، والمياه، والإلكترونيات.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهات الحكومية المشاركة كأعضاء في التحالفات المتقدمة للمبادرة، شملت العديد من الوزارات، والمحافظات، والهيئات، والأجهزة، والمراكز، والمجالس.

وأوضح الوزير أن إجمالي تمويل مبادرة "تحالف وتنمية" يصل مليار جنيه، من موارد لدعم مشروعات البحث والابتكار التنموي، حيث يحصل كل تحالف على تمويل من 90 إلى 150 مليون جنيه، لافتا إلى شمول المبادرة لمختلف مناطق الجمهورية، والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية، ومنها: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وتناول الدكتور أيمن عاشور، المعايير التي تم على أساسها تقييم العروض الفنية للتحالفات المتقدمة للحصول على تمويل، والخطوات التي يتم اتباعها وصولا لتحديد التحالفات المستحقة للحصول على التمويل، منوهاً في هذا الصدد إلى فوز 18 جامعة، لتنفيذ 9 مشروعات تطبيقية بالتعاون مع 48 شريكا من المؤسسات الصناعية في العديد من المجالات.

