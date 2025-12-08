بنداري: عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات هي 30 موزعة على 10 محافظات

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أخر تطورات انطلاق عملية الاقتراع في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول بالدوائر الـ 30 الملغاة بانتخابات مجلس النواب.



وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن دوائر الجولة الأولى من المرحلة الأولى التي ألغيت بحكم محكمة القضاء الإداري لانتخابات مجلس النواب 2025 بإجمالي 30 دائرة، موضحًا أنها موزعة كـ7 دوائر بالجيزة ودائرة بالفيوم و5 بالمنيا و3 بأسيوط و2 بالوادي الجديد ودائرة بسوهاج و3 دوائر بالأقصر و3 دوائر بأسوان، ودائرة بالأسكندرية و4 دوائر بالبحيرة.

وأشار المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات هي 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدا.

