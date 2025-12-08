قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا.. إعلامي يكشف
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
تحرك عاجل من الاتحاد الإيراني بشأن أزمة مباراته مع مصر في كأس العالم
حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
حجازي: الرئيس السيسي خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية

محمود محسن

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء الرئيس السيسي بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كان كاشفا للمخاطر الممتدة من الأزمة في السودان، مما يؤكد أن القاهرة تنظر إلى أمن ليبيا والسودان بشكل واحد.

وقال محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، ان حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي من أجل إستعادة وحدة الشعب الليبي.

وتابع ساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التطورات المتسارعة في المنطقة، سواء في ليبيا أو السودان، تفرض ضرورة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات للحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري.

