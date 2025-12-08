حجازي: الرئيس السيسي خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء الرئيس السيسي بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كان كاشفا للمخاطر الممتدة من الأزمة في السودان، مما يؤكد أن القاهرة تنظر إلى أمن ليبيا والسودان بشكل واحد.

وقال محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، ان حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي من أجل إستعادة وحدة الشعب الليبي.

وتابع ساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التطورات المتسارعة في المنطقة، سواء في ليبيا أو السودان، تفرض ضرورة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات للحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري.