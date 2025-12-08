قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفد اقتصادي مغربي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل تعاون جديدة

وفد اقتصادي مغربي
وفد اقتصادي مغربي
ولاء عبد الكريم

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون المغربية لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في حضور عضوي مجلس إدارة الغرفة الدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الغرفتين في ظل ما تضمه كل غرفة من مجتمع أعمال يمثل الأنشطة المختلفة.

القيادة السياسية المصرية تشجع الاستثمار والمستثمرين

وقال أيمن العشري إن غرفة القاهرة تضم كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية من خلال حوالي 700 ألف منتسب، وهو ما يتيح الفرصة أمامنا لتنويع سبل التعاون.

وأشار "العشري" إلى أن القيادة السياسية المصرية تشجع الاستثمار والمستثمرين وتدعم الصناعات المختلفة، وإن هناك مبادرة رئاسية "توطين الصناعة"، مما يشير إلى أهمية التصنيع؛ لذلك نسعى للتعاون في مجالات التصنيع المختلفة والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وكذلك الأسواق الأخرى التي يمكن النفاذ إليها من خلال مصر.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن كافة البيانات متاحة أمام الوفد المغربي عن السوق المصري وما يتوفر به من فرص استثمارية وتجارية وصناعية وخدمية من أجل المساعدة على الاستفادة منها.

وشدد "العشري" على أن هناك توجيهات رئاسية لرفع معدلات الصادرات المصرية من خلال تسهيلات وحوافز للإنتاج والتصنيع يمكن للجانب المغربي الاستفادة منها في التعاون مع منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة، قائلًا: "أهلًا بيكم في بلدكم الثاني مصر، وأتمنى أن تثمر زيارتكم عن تعاون جديد يفيد اقتصاد بلدينا"، مضيفًا أن الغرفة تفتح أبوابها لكم في أي وقت للزيارة أو الحصول على أي معلومة من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه أكد الوفد المغربي أن زيارته تأتي في إطار بحث سبل تعاون جديدة تزيد من العلاقات التجارية والصناعية والخدمية بين البلدين عن طريق الغرفتين، وأن المرحلة القادمة ستشهد تواصلًا لفتح آفاق جديدة للتعاون في الأنشطة المختلفة.

وتضمّن وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون: "سليمان تيروز المدير، ناصر أكنش نائب الرئيس، البشير الشرقاوي نائب الرئيس، أحمد بوشعاب أمين المال، مبارك أرباح نائب أمين المال، زكريا محيي الدين روحي الكاتب، محمد سيبوس عضو، خالد حموني رئيس قسم، سمية ذاكر رئيسة قسم، خديجة الكام رئيسة قسم".

غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري غرفة التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

ترشيحاتنا

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة انتهاء اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بـ30 دائرة ملغاة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة انتهاء اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بـ30 دائرة ملغاة

الشوربجي يسليم جوائز التميز بـ"الوطنية للصحافة"

الشوربجي يسلم جوائز التميز بالوطنية للصحافة

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد