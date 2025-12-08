وفد اقتصادي مغربي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل تعاون جديدة

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون المغربية لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في حضور عضوي مجلس إدارة الغرفة الدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الغرفتين في ظل ما تضمه كل غرفة من مجتمع أعمال يمثل الأنشطة المختلفة.

القيادة السياسية المصرية تشجع الاستثمار والمستثمرين

وقال أيمن العشري إن غرفة القاهرة تضم كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية من خلال حوالي 700 ألف منتسب، وهو ما يتيح الفرصة أمامنا لتنويع سبل التعاون.

وأشار "العشري" إلى أن القيادة السياسية المصرية تشجع الاستثمار والمستثمرين وتدعم الصناعات المختلفة، وإن هناك مبادرة رئاسية "توطين الصناعة"، مما يشير إلى أهمية التصنيع؛ لذلك نسعى للتعاون في مجالات التصنيع المختلفة والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وكذلك الأسواق الأخرى التي يمكن النفاذ إليها من خلال مصر.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن كافة البيانات متاحة أمام الوفد المغربي عن السوق المصري وما يتوفر به من فرص استثمارية وتجارية وصناعية وخدمية من أجل المساعدة على الاستفادة منها.

وشدد "العشري" على أن هناك توجيهات رئاسية لرفع معدلات الصادرات المصرية من خلال تسهيلات وحوافز للإنتاج والتصنيع يمكن للجانب المغربي الاستفادة منها في التعاون مع منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة، قائلًا: "أهلًا بيكم في بلدكم الثاني مصر، وأتمنى أن تثمر زيارتكم عن تعاون جديد يفيد اقتصاد بلدينا"، مضيفًا أن الغرفة تفتح أبوابها لكم في أي وقت للزيارة أو الحصول على أي معلومة من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه أكد الوفد المغربي أن زيارته تأتي في إطار بحث سبل تعاون جديدة تزيد من العلاقات التجارية والصناعية والخدمية بين البلدين عن طريق الغرفتين، وأن المرحلة القادمة ستشهد تواصلًا لفتح آفاق جديدة للتعاون في الأنشطة المختلفة.

وتضمّن وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون: "سليمان تيروز المدير، ناصر أكنش نائب الرئيس، البشير الشرقاوي نائب الرئيس، أحمد بوشعاب أمين المال، مبارك أرباح نائب أمين المال، زكريا محيي الدين روحي الكاتب، محمد سيبوس عضو، خالد حموني رئيس قسم، سمية ذاكر رئيسة قسم، خديجة الكام رئيسة قسم".