الوطنية للانتخابات: الفئات العمرية الأكثر تصويتا بالخارج من 31 حتى 40 سنة

أكد المستشار أحمد بندارى رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ارتفاع التصويت في الدول الأوروبية في روما وميلانو وأثينا موضحًا أن الفئات العمرية الأكثر تصويتا من سن 31 حتى 40 عام من الإناث والذكور يليهم فى السن من 41 عام حتى 60 عام وأقل من 21 حتى 30 عام.

وأوضح ارتفاع التصويت فى الدول العربية خاصة في الكويت والرياض وجدة ودبي والعقبة والدوحة وعمان وأبو ظبي والمنامة.

وأضاف ببدء العملية الانتخابية في 139 بمقر السفارات المصرية بالخارج في عدد 117 دولة حتى الوصول لبدء التصويت فى آخر لجنة في لوس أنجلوس في الساعة السابعة مساءا التي توافق التاسعة صباحا بتوقيت مصر، والتصويت على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التصويت في العملية الانتخابية في اليوم الأول في عدد من السفارات المصرية بعدد 31 مقر انتخابي ومتبقي عدد 108 مقر انتخابي حول العالم.

واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الـ30 دائرة المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يُجرى بها إعادة التصويت وهى: 7 دوائر بمحافظة الجيزة، الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة، الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين، الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية، الدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، الدائرة العاشرة مقرها قسم أول أكتوبر، الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر، ودائرة بمحافظة الفيوم وهى الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس، و5 دوائر بمحافظة المنيا، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا، الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوى، الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس، و3 دوائر بمحافظة أسيوط، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسيوط، الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو تيج، ودائرتين بمحافظة الوادي الجديد، وهما الدائرة الأولى مقرها قسم الخارجة، الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة، ودائرة بمحافظة سوهاج، الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، و3 دوائر بمحافظة الأقصر وهى: الدائرة الأولى مقرها قسم الأقصر، الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة، الدائرة الثالثة مقرها مركز أسنا، و3 دوائر بمحافظة أسوان، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، الدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو ودائرة بمحافظة الإسكندرية، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزه، و4 دوائر بمحافظة البحيرة وهي: الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية، الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة مقرها مركز كوم حمادة.