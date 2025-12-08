المنشات الفندقية: قطاع السياحة المصري يشهد طفرة كبيرة.. وبنهاية هذا العام سنصل لإستقبال 18 مليون سائح

أكد الدكتور رامي فايز، عضو غرفة المنشأت الفندقية، أن قطاع السياحة المصري يشهد طفرة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر ستستقبل بنهاية هذا العام أعداد سائحين لا تقل عن 18 إلى 18.5 مليون سائح.

قال رامي فايز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تشهد المقاصد السياحية الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة نسب إشغال كاملة، مما يدل على وجود طلب قوي ومستمر على المنتج السياحي المصري.

وتابع أن أهم عوامل جذب السياح، حيث يعتمد المسافرون بشكل كبير على صورة الدولة أمنياً وسياسياً قبل اتخاذ قرار السفر،موضحاً أن هذه الجهود أسهمت في زيادة معدلات السياحة الدولية والتوسع في تنظيم مؤتمرات كبرى تسهم في تنشيط السياحة "المؤتمراتية" التي تُعد من أبرز القطاعات الأكثر إنفاقًا والأسرع نموًا.