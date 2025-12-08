قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري بجامعة المنوفية

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
نهلة الشربيني

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنوفية.

اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

في بداية الاجتماع، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة المنوفية لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أشاد د.مصطفى رفعت بمستوى أداء جامعة المنوفية في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي عقد تحت عنوان: "ابتكار مستدام – دور جامعة المنوفية في توطين وتطوير المشروعات الحرفية والصناعات الوطنية"، بحضور كل من د.أحمد القاصد رئيس الجامعة، ود.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، ود.صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عدد من السادة رؤساء ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأعرب د.مصطفى رفعت عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث المميز، موجهًا شكره لجامعة المنوفية على تنظيم هذا اللقاء الهام في ظل المستجدات والتحديات العالمية التي تتطلب حلولًا مبتكرة.

كما هنأ المجلس كلاً من د.عفاف خميس العوفي نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.حنان محمد النحاس نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد أحمد عدوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.المتولي مصطفى المتولي نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بمناسبة توليهم منصب نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها استعراض تقرير نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن آليات تنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف خلال الفترة القادمة؛ وذلك لتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من طاقات الشباب الجامعي في مجالات العمل التطوعي والتنموي.

كما أحيط المجلس علمًا بما قامت به الجامعات فيما يخص ملف جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما استعرض المجلس عددًا من التقارير، منها:

• تقرير حول دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحديد العقبات التي تواجه الجامعات في تطبيقه.

• تقرير حول مساهمة الجامعات في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" (تحديث نوفمبر 2025).

• مقترح جامعة الفيوم بشأن مبادرة الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

• مقترح جامعة عين شمس بشأن المرصد المجتمعي بالجامعة ومجالات عمله وهيكله التنظيمي.

• كتاب السيد رئيس جامعة بنها بشأن نسخة مجلة الجامعة والمجتمع، الصادرة ربع سنويًا عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

• أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات والمرفوعة على المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية.

كما استعرض المجلس كتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بشأن طلب تضافر الجهود بين وزارة الصحة والسكان (المجلس القومي للسكان) والجامعات المصرية (قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠٢٣-٢٠٣٠) وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

ترشيحاتنا

الدراجات النارية

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية

وفد اقتصادي مغربي

وفد اقتصادي مغربي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل تعاون جديدة

العبور الجديدة

بحضور قيادات الهيئة.. العبور الجديدة تستكمل خطة التخصيص وتسلم 577 إخطارا ضمن القرعة العلنية 22

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد