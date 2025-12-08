المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري بجامعة المنوفية

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنوفية.

في بداية الاجتماع، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة المنوفية لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أشاد د.مصطفى رفعت بمستوى أداء جامعة المنوفية في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي عقد تحت عنوان: "ابتكار مستدام – دور جامعة المنوفية في توطين وتطوير المشروعات الحرفية والصناعات الوطنية"، بحضور كل من د.أحمد القاصد رئيس الجامعة، ود.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، ود.صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عدد من السادة رؤساء ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأعرب د.مصطفى رفعت عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث المميز، موجهًا شكره لجامعة المنوفية على تنظيم هذا اللقاء الهام في ظل المستجدات والتحديات العالمية التي تتطلب حلولًا مبتكرة.

كما هنأ المجلس كلاً من د.عفاف خميس العوفي نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.حنان محمد النحاس نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد أحمد عدوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.المتولي مصطفى المتولي نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بمناسبة توليهم منصب نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها استعراض تقرير نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن آليات تنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف خلال الفترة القادمة؛ وذلك لتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من طاقات الشباب الجامعي في مجالات العمل التطوعي والتنموي.

كما أحيط المجلس علمًا بما قامت به الجامعات فيما يخص ملف جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما استعرض المجلس عددًا من التقارير، منها:

• تقرير حول دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحديد العقبات التي تواجه الجامعات في تطبيقه.

• تقرير حول مساهمة الجامعات في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" (تحديث نوفمبر 2025).

• مقترح جامعة الفيوم بشأن مبادرة الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

• مقترح جامعة عين شمس بشأن المرصد المجتمعي بالجامعة ومجالات عمله وهيكله التنظيمي.

• كتاب السيد رئيس جامعة بنها بشأن نسخة مجلة الجامعة والمجتمع، الصادرة ربع سنويًا عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

• أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات والمرفوعة على المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية.

كما استعرض المجلس كتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بشأن طلب تضافر الجهود بين وزارة الصحة والسكان (المجلس القومي للسكان) والجامعات المصرية (قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠٢٣-٢٠٣٠) وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن.