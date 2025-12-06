وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على شهادات المطابقة الدولية (الأيزو)

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأسرة العاملين بالمجلس، لحصول المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة ISO 37000:2021 و نظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هاتين الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

التزام المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق معايير الجودة العالمية

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس التزام المجلس بتطبيق معايير الجودة العالمية، ويمثل دعمًا قويًا للسياسات الوطنية والأطر الإستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتسق مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.