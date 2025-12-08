العاصمة الليبية طرابلس تستضيف منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس يومي 11 و12 ديسمبر 2025 فعاليات منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي، وذلك برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن المنتدى سيشهد مشاركة واسعة من إعلاميين وأكاديميين وخبراء ومؤثرين وصنّاع محتوى، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية ورؤساء اتحادات مهنية ومنظمات تحمل صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأوضح أن الدورة الحالية تسجل لأول مرة مشاركة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعد انضمامهما بصفة مراقب خلال الدورة 55 للمجلس بالقاهرة.

ووجّه خطابي الشكر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في ليبيا على استضافة الحدث، مؤكداً أن المنتدى يندرج في إطار متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية التي تمثل مرجعاً أساسياً لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأشار إلى أن الرؤية الإعلامية المتكاملة ترتكز على خمسة أبعاد استراتيجية تشمل:

ترسيخ مركزية القضية الفلسطينية، خصوصاً الوضع القانوني والاجتماعي والثقافي للقدس الشريف،

إبراز مقومات الشخصية العربية لدى الرأي العام العربي والدولي،

مكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ ثقافة التسامح،

دعم الإعلام التنموي وفق الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030،

تشجيع الجودة والابتكار في العمل الإعلامي ومواكبة التطورات الرقمية العالمية.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن أعمال المنتدى ستتوزع على ثلاث جلسات رئيسية تتناول: الهوية وصناعة المحتوى الإعلامي، تطوير مهارات الإعلاميين والمحتوى الرقمي، وتوظيفات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مع تخصيص جلسة خاصة للقضية الفلسطينية ضمن فعاليات منتدى الاتصال الحكومي.

وتتواصل فعاليات المنتدى عبر تنظيم ورش عمل ومعارض ضمن "أيام طرابلس الإعلامية 2025"، التي تشهد أيضاً الافتتاح الرسمي للمتحف الوطني الليبي بقصر السرايا الحمراء بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتقنيات تفاعلية حديثة، واسترجاع مقتنيات تاريخية وقطع أثرية نادرة حفاظاً على الذاكرة الوطنية والموروث الثقافي الليبي.