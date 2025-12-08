قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العاصمة الليبية طرابلس تستضيف منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا
الديب أبوعلي

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس يومي 11 و12 ديسمبر 2025 فعاليات منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي، وذلك برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن المنتدى سيشهد مشاركة واسعة من إعلاميين وأكاديميين وخبراء ومؤثرين وصنّاع محتوى، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية ورؤساء اتحادات مهنية ومنظمات تحمل صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأوضح أن الدورة الحالية تسجل لأول مرة مشاركة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعد انضمامهما بصفة مراقب خلال الدورة 55 للمجلس بالقاهرة.

ووجّه خطابي الشكر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في ليبيا على استضافة الحدث، مؤكداً أن المنتدى يندرج في إطار متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية التي تمثل مرجعاً أساسياً لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأشار إلى أن الرؤية الإعلامية المتكاملة ترتكز على خمسة أبعاد استراتيجية تشمل:

  • ترسيخ مركزية القضية الفلسطينية، خصوصاً الوضع القانوني والاجتماعي والثقافي للقدس الشريف،
  • إبراز مقومات الشخصية العربية لدى الرأي العام العربي والدولي،
  • مكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ ثقافة التسامح،
  • دعم الإعلام التنموي وفق الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030،
  • تشجيع الجودة والابتكار في العمل الإعلامي ومواكبة التطورات الرقمية العالمية.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن أعمال المنتدى ستتوزع على ثلاث جلسات رئيسية تتناول: الهوية وصناعة المحتوى الإعلامي، تطوير مهارات الإعلاميين والمحتوى الرقمي، وتوظيفات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مع تخصيص جلسة خاصة للقضية الفلسطينية ضمن فعاليات منتدى الاتصال الحكومي.

وتتواصل فعاليات المنتدى عبر تنظيم ورش عمل ومعارض ضمن "أيام طرابلس الإعلامية 2025"، التي تشهد أيضاً الافتتاح الرسمي للمتحف الوطني الليبي بقصر السرايا الحمراء بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتقنيات تفاعلية حديثة، واسترجاع مقتنيات تاريخية وقطع أثرية نادرة حفاظاً على الذاكرة الوطنية والموروث الثقافي الليبي.

العاصمة الليبية طرابلس الحوار الإعلامي العربي الدولي حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي مكافحة الإرهاب القضية الفلسطينية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ما الفرق بين الخطأ والخطيئة في الشرع وسبل تجاوزهما؟.. علي جمعة يوضح

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

ثلاث سور تقرأها قبل النوم

ثلاث سور تقرأها قبل النوم.. تخبرك الملائكة بالحل والمخرج من مصيبتك

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد