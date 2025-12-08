الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مثمنا الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي وضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والفريق أول خالد خليفة رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، والفريق أول صدام خليفة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إنه تم التاكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها.



من جانبه، أعرب المشير حفتر عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر والرئيس السيسي شخصيا في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسي إزاء مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.



وقال السفير محمد الشناوي "إن الرئيس السيسي جدد تأكيده دعم مصر لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن"، مشددا على التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه البلدين، سيما التطورات في السودان، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا.