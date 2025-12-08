هيئة البترول: حملات رقابية تكشف تلاعبًا في 63 ألف لتر من المنتجات بكفر الشيخ وسوهاج

واصلت اللجنة حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025 بعدد من المحافظات، بهدف إحكام الرقابة ومواجهة أي مخالفات تتعلق بتداول المنتجات البترولية.

وتم تنفيذ خطة مراجعة وتفتيش شاملة على محطات الوقود بمحافظة كفر الشيخ، شملت نحو 155 محطة وقود تابعة لتسع شركات تسويق.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها عدم استيفاء اشتراطات السلامة، ووجود عيارات طلمبات غير مطابقة للتموين الفعلي، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الفنية التي تم التوجيه بسرعة العمل على معالجتها.



في سياق متصل، أسفر جرد المنتجات البترولية بعدد من المحطات عن ضبط حالات تصرف وتلاعب بإجمالي كميات بلغت نحو 63 ألف لتر من المنتجات البترولية، بما يمثل فروق أسعار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول تُقدّر بنحو مليون و900 ألف جنيه وتم التنسيق مع مديريات التموين والإدارة العامة لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج.



وشملت أعمال اللجنة المرور على عدد من مستودعات شحن المنتجات البترولية بمحافظات الوجه القبلي، حيث تم رصد مخالفات تمثلت في عدم الالتزام بتعليمات التشغيل الآمن، وشحن سيارات دون استخدام كابلات الأرضي، وعدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في عمليات الاستلام والشحن.



وفي إطار استكمال الجهود الرقابية، تم المرور على مستودعات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمحافظة البحيرة، حيث تم رصد ملاحظات تمثل خطورة جسيمة، من بينها عدم إجراء اختبارات وفرز الأسطوانات قبل تداولها للجمهور، وعدم الالتزام بالحمولات المقررة واشتراطات السلامة الخاصة بسيارات النقل.