واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسحب إحدى الحواجز الحديدية الخاصة بالمرور المتواجدة بمحافظة ببورسعيد.



بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك عام 2024 بأحد الشوارع بمحافظة بورسعيد ، وأمكن تحديد الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"، بائع "محبوس حالياً على ذمة قضية "إتجار بالمواد المخدرة" - مقيمان ببورسعيد) .

تم ضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهة الأول إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى.



تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .



